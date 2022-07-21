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الرئيس عون أكد للمنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان، بيار دوكين مواصلة العمل لتحقيق الاصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
21-07-2022 | 05:13
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