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جامعة الدول العربية تدين القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة دهوك وتؤكد رفضها له

Lebanon 24
21-07-2022 | 05:38
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