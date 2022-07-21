الرئيس ميقاتي استقبل المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر

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