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سقوط جريحين بحادث سير على اوتوستراد القلمون وعناصر جهاز الطوارئ والاغاثة يعملون على اسعافهما ونقلهما الى المستشفى للعلاج

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:21
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