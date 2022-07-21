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تعطل صهريج على اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه نهر الكلب ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:11
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