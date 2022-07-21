مولوي كلّف فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لاهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الاشخاص ولا تشكل خطرا على الاهراءات

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