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مولوي كلّف فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني القيام فورا بعملية التبريد لاهراءات القمح في مرفأ بيروت بطريقة لا تهدد سلامة الاشخاص ولا تشكل خطرا على الاهراءات

Lebanon 24
21-07-2022 | 08:50
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