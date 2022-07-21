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مدير الاستخبارات البريطانية: تم طرد نصف عدد الجواسيس الروس الذين يعملون في أوروبا تحت غطاء دبلوماسي (الجزيرة)
Lebanon 24
21-07-2022
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11:10
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