Advertisement

أخبار عاجلة

نوفوستي عن مصدر أممي: تم حل القضايا المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية والتوقيع على الاتفاق الجمعة في اسطنبول (الجزيرة)

Lebanon 24
21-07-2022 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يعلن أن غوتيريش سيتوجه إلى اسطنبول للمشاركة في مباحثات تصدير الحبوب الأوكرانية (الجزيرة)
lebanon 24
21/07/2022 23:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مطلع لنوفوستي: الخطة الأممية لحل أزمة الحبوب تقترح نزع الألغام من سواحل البحر الأسود
lebanon 24
21/07/2022 23:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لم يتم حل القضايا العالقة بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
21/07/2022 23:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مكتب زيلنسكي: مفاوضات اسطنبول غدا تبحث الملاحة في البحر الأسود وتشغيل الممرات البحرية لتصدير الحبوب (الجزيرة)
lebanon 24
21/07/2022 23:21:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:11 | 2022-07-21
16:10 | 2022-07-21
16:06 | 2022-07-21
15:49 | 2022-07-21
15:49 | 2022-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website