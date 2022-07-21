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واشنطن بوست عن "مصادر": تباطؤ الهجوم الروسي في دونباس مع استفادة أوكرانيا من الأسلحة الغربية (الشرق)

Lebanon 24
21-07-2022 | 14:54
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