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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نهرع للحرب مع إيران لكن يجب أن نكون قادرين على توجيه ضربة عسكرية إن اقتضت الضرورة
Lebanon 24
21-07-2022
|
15:14
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