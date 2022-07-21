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الخارجية الأميركية: واشنطن ترحّب بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا في شأن تصدير الحبوب

Lebanon 24
21-07-2022 | 15:19
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