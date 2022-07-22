Advertisement

أخبار عاجلة

دينيش غوناواردينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في سريلانكا

Lebanon 24
22-07-2022 | 01:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد
lebanon 24
22/07/2022 12:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم "حزب العمال" الأسترالي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً للوزراء
lebanon 24
22/07/2022 12:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الأردني: الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله
lebanon 24
22/07/2022 12:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين رئيسا لوزراء أستراليا
lebanon 24
22/07/2022 12:21:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
04:00 | 2022-07-22
04:00 | 2022-07-22
03:15 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website