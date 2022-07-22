Advertisement

أخبار عاجلة

"بلومبرغ": ناقلات النفط استبدلت النفط الإيراني بالروسي

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ" تكشف عن "خطة روسيا لمواجهة مبادرة النفط لـG7"
lebanon 24
22/07/2022 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: العقوبات الجديدة تطال شركات وهمية وأفرادا مرتبطين بتجارة النفط الإيراني (العربية)
lebanon 24
22/07/2022 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات متعلقة بالنفط الإيراني (العربية)
lebanon 24
22/07/2022 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ نيسان
lebanon 24
22/07/2022 15:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:51 | 2022-07-22
05:51 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
05:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
06:45 | 2022-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website