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وزير العدل من الديمان: صلاحية الوزير محصورة ومحدودة والقضاء يحكم نفسه ويتابع الملفات القضائية لا أنا من يصدر الاحكام

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:51
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وزير العدل بعد لقائه ميقاتي: اجتمعت مع الرئيس ميقاتي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز واستعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة وطلب دولة الرئيس معالجة الأمور وفق الأصول والقانون
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