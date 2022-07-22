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وزارة الخارجية القطرية: وزير الخارجية أكد لنظيره الإيراني دعم قطر لمحادثات الاتفاق النووي مع مراعاة مخاوف كل الأطراف

Lebanon 24
22-07-2022 | 05:56
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