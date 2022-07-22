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سلام: لدينا كميات من القمح ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف وستخضع لفحوصات وزارة الزراعة ويجب الاسراع بهذه النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد
Lebanon 24
22-07-2022
|
06:42
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