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إندلاع حريق على جانب الطريق عند اوتوستراد عمشيت باتجاه بيروت وسحب الدخان تغطي الاوتوستراد ومناشدات للدفاع المدني العمل على السيطرة عليه قبل تمدده

Lebanon 24
22-07-2022 | 06:55
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