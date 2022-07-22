Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول عسكري أميركي لرويترز: روسيا تتكبد مئات القتلى والجرحى يوميا في أوكرانيا

Lebanon 24
22-07-2022 | 08:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: أدرجنا ضمن قائمة العقوبات 13 مسؤولا عسكريا بيلاروسيا دعموا حرب بوتين على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
22/07/2022 17:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ عن مسؤول بالخارجية الأميركية: واشنطن لا تتوقع إجماعا في مجموعة العشرين بشأن حرب روسيا على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
22/07/2022 17:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: واشنطن ستقدم 450 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/07/2022 17:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سلوك الصين وأفعالها تخالف تصريحات مسؤوليها بالحياد بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/07/2022 17:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
08:41 | 2022-07-22
08:41 | 2022-07-22
08:41 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website