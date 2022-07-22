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حركة المرور كثيفة على طريق عام ضهر البيدر في محلة المريجات بسبب تصادم بين شاحنة وسيارة والاضرار مادية

Lebanon 24
22-07-2022 | 08:29
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