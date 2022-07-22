Advertisement

أخبار عاجلة

وصول السفير السعودي وليد بخاري الى الديمان للقاء البطريرك الراعي (الجديد)

Lebanon 24
22-07-2022 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بخاري يغادر الديمان بعد لقائه البطريرك الراعي من دون الادلاء بأي تصريح
lebanon 24
22/07/2022 17:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الديمان: ليس على اجندة البطريرك الراعي اليوم لقاء مع اللواء عباس ابراهيم وكل ما ذكر في الاعلام عن اتصالات بينهما عار عن الصحة (الجديد)
lebanon 24
22/07/2022 17:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستقبل في هذه الاثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في كليمنصو
lebanon 24
22/07/2022 17:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي في عين التينة السفير السعودي وليد بخاري
lebanon 24
22/07/2022 17:39:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:36 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2022-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
08:41 | 2022-07-22
08:41 | 2022-07-22
08:41 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
02:00 | 2022-07-22
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website