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أردوغان: الجهود التي بذلناها اليوم ستكون لها منافع على كل المجتمع الدولي وتسهم في إنهاء الحرب

Lebanon 24
22-07-2022 | 10:26
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