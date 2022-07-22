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واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-07-2022 | 13:46
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