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واشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
22-07-2022
|
13:46
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