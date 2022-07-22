29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مدير عام وكالة الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا مقلق
Lebanon 24
22-07-2022
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تقارير مقلقة عن محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا وسأتوجه إلى هناك قريبا (الجزيرة)
Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تقارير مقلقة عن محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا وسأتوجه إلى هناك قريبا (الجزيرة)
22/07/2022 23:27:35
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية تُعيد الاتصال بأنظمة مراقبة محطة زابوريجيا النووية (العربية)
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية تُعيد الاتصال بأنظمة مراقبة محطة زابوريجيا النووية (العربية)
22/07/2022 23:27:35
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: بات من الضروري زيارة محطة زابوريجيا النووية في أسرع وقت (العربية)
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: بات من الضروري زيارة محطة زابوريجيا النووية في أسرع وقت (العربية)
22/07/2022 23:27:35
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأنظمة المراقبة الأمنية في محطة زابوريجيا النووية (العربية)
Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية تفقد الاتصال بأنظمة المراقبة الأمنية في محطة زابوريجيا النووية (العربية)
22/07/2022 23:27:35
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل: ارى ان الحل سيحصل قبل ايلول في موضوع الترسيم ويفترض ترجمة ما لا يزال في اطار الافكار خلال زيارة هوكشتاين
Lebanon 24
باسيل: ارى ان الحل سيحصل قبل ايلول في موضوع الترسيم ويفترض ترجمة ما لا يزال في اطار الافكار خلال زيارة هوكشتاين
16:26 | 2022-07-22
22/07/2022 04:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم "الزيح" بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
Lebanon 24
باسيل: ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم "الزيح" بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
16:23 | 2022-07-22
22/07/2022 04:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لم أسمع المواصفات التي طرحها البطريرك الراعي للرئيس الجمهورية المقبل لكنّ حسب ما فهمت انه يريد أن نتخطى مسألة التمثيل و"مجد سيكون للرئيس المقبل"!
Lebanon 24
باسيل: لم أسمع المواصفات التي طرحها البطريرك الراعي للرئيس الجمهورية المقبل لكنّ حسب ما فهمت انه يريد أن نتخطى مسألة التمثيل و"مجد سيكون للرئيس المقبل"!
16:20 | 2022-07-22
22/07/2022 04:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لن أتمسك بوزارة الطاقة في الحكومة الجديدة
Lebanon 24
باسيل: لن أتمسك بوزارة الطاقة في الحكومة الجديدة
16:02 | 2022-07-22
22/07/2022 04:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسعى روسيا لتدمير الاقتصاد العالمي لتنتصر في الحرب؟
Lebanon 24
هل تسعى روسيا لتدمير الاقتصاد العالمي لتنتصر في الحرب؟
16:00 | 2022-07-22
22/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
05:15 | 2022-07-22
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
05:15 | 2022-07-22
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
05:15 | 2022-07-22
بؤرٌ أمنيّة تنتشر.. مُفاجأة عن سلاحٍ يبرزُ بين الأحياء!
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
02:45 | 2022-07-22
حديث طائفي بغيض
02:45 | 2022-07-22
حديث طائفي بغيض
فيديو
بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟
Lebanon 24
بعد اتّهامها بإجراء الكثير من عمليّات التجميل...كيف ردّت سارة أبي كنعان على منتقديها؟
09:43 | 2022-07-22
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر فيديو للقبطان المصري قبل غرقه في المحيط الهندي.. وصديقه يكشف تفاصيل مروعة
Lebanon 24
آخر فيديو للقبطان المصري قبل غرقه في المحيط الهندي.. وصديقه يكشف تفاصيل مروعة
08:00 | 2022-07-22
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
Lebanon 24
ميقاتي: لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً
05:14 | 2022-07-20
22/07/2022 23:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact