باسيل: لا احد يمكنه ان يعتبرنا جزءا من المنظومة فنحن عكسها لكن تركيبة البلد كانت تقتضي مشاركتنا في الحكومات فهل كان يمكن تشكيل حكومة بلا ممثلي مختلف المكونات؟

Lebanon 24