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الجزيرة نقلاً عن مسؤول رفيع في البنتاغون: نعتقد أن الأوكرانيين دمروا أكثر من 100 هدف عسكري روسي عالي القيمة بينها مواقع قيادة

Lebanon 24
22-07-2022 | 14:49
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