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باسيل: لا محاولة اصلا من قبل الرئيس ميقاتي لتشكيل حكومة فهو لا يريد تحمل وزر حاكمية المركزي وتحقيق المرفأ وموضوع الخط 29 اذا اضطررنا اليه الى جانب موضوع النازحين

Lebanon 24
22-07-2022 | 14:50
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باسيل: التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين الاربعة المعروفة المرتبطة بها
lebanon 24
23/07/2022 02:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من لا يريد حكومة هو الذي يزور بعبدا ويضع تشكيلة امام رئيس الجمهورية ويقول له هذه هي الاسماء وغيرت ثلاثة اسماء من وزرائك فيها وهناك اسم آخر غيرته بالاتفاق مع الرئيس بري
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23/07/2022 02:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: حكومتنا تتعرض لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات الاساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
23/07/2022 02:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الاسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة تواكب الاشهر الاخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان
lebanon 24
23/07/2022 02:25:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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