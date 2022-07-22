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باسيل: لا محاولة اصلا من قبل الرئيس ميقاتي لتشكيل حكومة فهو لا يريد تحمل وزر حاكمية المركزي وتحقيق المرفأ وموضوع الخط 29 اذا اضطررنا اليه الى جانب موضوع النازحين
Lebanon 24
22-07-2022
|
14:50
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