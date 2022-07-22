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باسيل: "الكهربا ما تجي بصلاة الاستسقاء" إنما ببناء المعامل

Lebanon 24
22-07-2022 | 15:09
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23/07/2022 02:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس عون طلب مني تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الإنتخابات فأجلته على مبدأ "انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع" لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات
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23/07/2022 02:27:15 Lebanon 24 Lebanon 24
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