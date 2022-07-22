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باسيل: "مشكلة نظامنا أنه طائفي وبـ 3 رؤوس طائفية والاستنسابية بالميثاقية" ونطالب بدولة مدنية وإلغاء الطائفية مع إنشاء مجلس شيوخ واللامركزية موسعة

Lebanon 24
22-07-2022 | 15:28
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باسيل: جاهزون لإلغاء الطائفية بالكامل ولكن نفهم أنها ليس وقتها حالياً وماذا يمنع أن يكون هناك مرشحين آخرين لرئاسة مجلس النواب ومن يفكر أن يقايضنا بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس "غلطان ومسترخصنا"
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