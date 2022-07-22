باسيل: انتصرنا على إسرائيل بالحرب ولكن لم ننتصر عليها بالسلم والانتصار ليس فقط بالسلاح ولكن في العيش بكرامة.. "ليه بدها تكون المقاومة على حساب الدولة؟"

Lebanon 24