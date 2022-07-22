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باسيل: انتصرنا على إسرائيل بالحرب ولكن لم ننتصر عليها بالسلم والانتصار ليس فقط بالسلاح ولكن في العيش بكرامة.. "ليه بدها تكون المقاومة على حساب الدولة؟"

Lebanon 24
22-07-2022 | 15:32
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سلامة: كشفت للقضاء الاوروبي عن مصدر اموالي وقدمت كل الاوراق المطلوبة كما قدمت كل الكشوفات التي تبين كيفية تكون أموالي منذ 1978 حتى الـ2020 كما قدمت التدقيق في حساباتي ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات وأنا حر بأموالي
lebanon 24
23/07/2022 02:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أنا مع تشكيل الحكومة غداً ولكن لا أتوقع تشكيلها قبل نهاية العهد
lebanon 24
23/07/2022 02:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا اكون مرشحا لرئاسة الجمهورية الّا حين اقول انني مرشح أو حين اتحدث بالموضوع مع احد وأنا اختصرت موضوع الرئاسة بكلمة"منّا اكلة"لأننا رأينا كيف ان الموقع استخدم لعرقلة المشروع ولكنني قلت ايضا اننا لن نسمح ان يكون لقمةسائغة (LBCI)
lebanon 24
23/07/2022 02:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: الاسرائيلي الآن خائف وآن الأوان لنا التنقيب عن الغاز أيضا في المناطق غير المتنازع عليها ولا نعول كثيرا على التجربة مع الوسيط الاميركي ولكن ورقة القوة معنا
lebanon 24
23/07/2022 02:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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