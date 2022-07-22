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باسيل: المقاومة تعرضت للخيانة في حربتموز وسأدافع عن حزب الله مهما كلف الأمر لأن هناك مشروع لتصفيته وإقصائه

Lebanon 24
22-07-2022 | 15:37
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باسيل: ما قام به حزب الله هو خط 29 بالمسيرات وارى ان هناك حلا في موضوع الترسيم والان والا فالحرب والحل ليس فقط برسم "الزيح" بل يجب ان يشمل ضمانات للاستخراج من الوسيط الاميركي وفرنسا والامم المتحدة وهناك مكونات اخرى للحل كتبادل المعلومات وغيرها
lebanon 24
23/07/2022 02:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله:صمود المقاومة ولبنان وفشل أهداف حرب تموز وجه ضربة قاسية جدا لمشروع الشرق الأوسط الجديد
lebanon 24
23/07/2022 02:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الشكر للجيش اللبناني خصوصًا في السنوات الأخيرة خلال التسعينات حيث كان هناك انسجام مع المقاومة بقرار سياسي إضافة إلى الجيش العربي السوري وفصائل المقاومة الفلسطينية
lebanon 24
23/07/2022 02:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: المقاومة بكل فصائلها وحدها التي حرّرت الأراضي اللبنانيّة من الإحتلال وحرّرت الأسرى من سجون العدو ودقّت المسمار الأخير في مشروع "إسرائيل" الكبرى
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23/07/2022 02:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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