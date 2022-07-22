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باسيل: هناك ملف قضائي جديد سيظهر قريبا بحق رياض سلامة من احدى الدول ولم نكن نريد التجديد له في بداية العهد لكن الاكثرية ومن ضمنها رئيس الحكومة ووزير المال لم يقبلوا فلم يعد من خيار يومها

Lebanon 24
22-07-2022 | 15:41
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