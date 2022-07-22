باسيل: لم أسمع المواصفات التي طرحها البطريرك الراعي للرئيس الجمهورية المقبل لكنّ حسب ما فهمت انه يريد أن نتخطى مسألة التمثيل و"مجد سيكون للرئيس المقبل"!

Lebanon 24