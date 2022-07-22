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باسيل: لست مرشحًا للرئاسة ولن أنتخب فرنجية ولم أسمع مواصفات الراعي.. وتصريح جعجع ينمّ عن غرام قديم بالجيش

Lebanon 24
22-07-2022 | 16:39
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باسيل: لم أسمع المواصفات التي طرحها البطريرك الراعي للرئيس الجمهورية المقبل لكنّ حسب ما فهمت انه يريد أن نتخطى مسألة التمثيل و"مجد سيكون للرئيس المقبل"!
lebanon 24
23/07/2022 02:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل و"ما حدا عنده أكثري"... رسالة لنصرالله وفرنجية قبل جعجع
lebanon 24
23/07/2022 02:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: نسبة الاقتراع في دائرة الشمال الثالثة بلغت 44.2 في المئة والفائزون هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي
lebanon 24
23/07/2022 02:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية من الديمان: متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة وستبقى كذلك وأنا مع التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً
lebanon 24
23/07/2022 02:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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