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الخارجية الأميركية: مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 175 مليون دولار لأوكرانيا

Lebanon 24
22-07-2022 | 19:35
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