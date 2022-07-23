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الاستخبارات العسكرية البريطانية تؤكد أن مقاطعة خيرسون تشهد اشتباكات عنيفة مع استمرار الهجوم المضاد الذي تقوم به القوات الأوكرانية

Lebanon 24
23-07-2022 | 02:17
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