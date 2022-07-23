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أخبار عاجلة
وزارة الخارجية العراقية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي
Lebanon 24
23-07-2022
|
04:22
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