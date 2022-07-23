Advertisement

أخبار عاجلة

التحكم المروري: انقلاب بيك اب على اوتوستراد المدفون المسلك الشرقي الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونية

Lebanon 24
23-07-2022 | 10:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: انقلاب حاوية على اوتوستراد جونية المسلك الغربي الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
23/07/2022 20:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب سيارة في محلة جسر جل الديب المسلك الغربي الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة
lebanon 24
23/07/2022 20:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة انقلاب بيك آب مع الحمولة على اوتوستراد الحازمية باتجاه بيروت وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا (التحكم المروري)
lebanon 24
23/07/2022 20:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد جونية - المسلك الشرقي قرب محطة مدكو (التحكم المروري)
lebanon 24
23/07/2022 20:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:31 | 2022-07-23
13:30 | 2022-07-23
13:26 | 2022-07-23
13:13 | 2022-07-23
13:07 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website