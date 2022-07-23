Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: مقتل أميركيين اثنين في دونباس شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
23-07-2022 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: تصريحات لافروف تؤكد أن روسيا تتجه نحو ضم الأراضي التي تسيطر عليها في دونباس بأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
23/07/2022 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
23/07/2022 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: مقتل مواطن أميركي أثناء مشاركته بالقتال في أوكرانيا في أيار الماضي
lebanon 24
23/07/2022 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نحن على علم بالتقارير عن احتجاز أميركيين في أوكرانيا لكننا لم نتحقق من ذلك من مصدر مستقل
lebanon 24
23/07/2022 20:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:31 | 2022-07-23
13:30 | 2022-07-23
13:26 | 2022-07-23
13:13 | 2022-07-23
13:07 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website