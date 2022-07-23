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اعتقال شبكة تجسس لصالح الموساد تمّ إرسال أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
23-07-2022 | 12:06
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