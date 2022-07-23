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عناصر الإطفاء يسيطرون على حريق هائل في جنوب غرب فرنسا بعد 11 يوماً من مكافحته

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:06
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