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الرئيس الفرنسي يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لا يزال ممكناً (أ.ف.ب)
Lebanon 24
23-07-2022
|
16:21
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