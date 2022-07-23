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الرئيس الأوكراني: هجوم روسيا على أوديسا يؤكد أن وقف إطلاق النار غير ممكن قبل استعادة أراضينا

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:55
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