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وزير الصحة الأوكرانية يتهم روسيا بتدمير 127 مستشفى منذ بداية الحرب (العربية)

Lebanon 24
24-07-2022 | 00:29
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