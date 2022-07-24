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البابا فرنسيس يُغادر روما إلى كندا حيث سيقدّم اعتذاراً للسكان الأصليّين عن مأساة المدارس الداخليّة التي تُديرها الكنيسة (أ.ف.ب)

Lebanon 24
24-07-2022 | 03:13
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