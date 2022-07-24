الرّاعي: الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة السياسية من أجل تأمين الخير العام على جميع المستويات ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني واعطاء الجميع أملاً بمستقبل أفضل وفرص عمل في وطنهم وتحفيز لقدراتهم

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