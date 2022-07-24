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الراعي: من غير المقبول أن يخضع أسقف للتفتيش من غير الرجوع إلى مرجعيته وهي البطريركية

Lebanon 24
24-07-2022 | 03:40
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