الراعي: البطريركية المارونية تحب جميع اللبنانيين من دون تفرقة وتعاهدهم بالوقوف إلى جانبهم مهما عصفت التحديات واشتدت الصعوبات من أجل أن يحيا لبنان الحبيب

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