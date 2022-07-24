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الراعي: نحن بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين

Lebanon 24
24-07-2022 | 04:54
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الياس بو صعب: من الطبيعي لمرشح على موقع نيابة رئاسة مجلس النواب التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيكون حكما الثلاثاء رئيسا للمجلس وانا تواصلت معه واتواصل مع كلّ الكتل حتّى تلك التي لن تصوّت لي وتضحكني نظرية المؤامرة (LBCI)
lebanon 24
24/07/2022 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أتمنى أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والمجلس النيابي بعد الانتخابات لانقاذ البلد ولا يمكن لشخص واحد أن يتفرّد بالقرار
lebanon 24
24/07/2022 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: النواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان
lebanon 24
24/07/2022 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لم أسمع المواصفات التي طرحها البطريرك الراعي للرئيس الجمهورية المقبل لكنّ حسب ما فهمت انه يريد أن نتخطى مسألة التمثيل و"مجد سيكون للرئيس المقبل"!
lebanon 24
24/07/2022 16:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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