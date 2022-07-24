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"الشرق" نقلاً عن وكالة الأنباء الفلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بمساندة القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:08
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