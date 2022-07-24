المطران عوده: ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره

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